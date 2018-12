ലോകം മുഴുവന്‍ അലയടികളുണ്ടാക്കിയ മീടു മൂവ്‌മെന്റിനെ കുറിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലെന. ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നടി മനസ് തുറന്നത്. മീടൂ മൂവ്‌മെന്റിനെ അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് ലെനയുടെ നിലപാട്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുമായി വലിയ ബന്ധമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണവും ലെന വ്യക്തമാക്കി.

ഞാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമല്ല. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മാത്രമാണ് അത്യാവശ്യം ആക്ടീവായിട്ടുള്ളത്. എന്റെ പേഴ്‌സണല്‍ ഡയറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.. എന്റെ യാത്രകളും മറ്റും പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന ഒരിടം. ഒരു വര്‍ഷം എങ്ങനെ പോയി എന്ന് അറിയാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പലരും അഡിക്റ്റഡാണെന്ന്‌ പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.

പവിയേട്ടന്റെ മധുരചൂരലാണ് ലെനയുടെ അവസാനമിറങ്ങിയ ചിത്രം. വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം, കോടതി സമക്ഷം ബാലന്‍ വക്കീല്‍ എന്നിവയാണ് ലെനയുടെ മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍.

