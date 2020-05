നടി ഭാവനയെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് താരം ബാം​ഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മുത്തങ്ങ വഴി കേരളത്തിലെത്തിയത്.

സ്രവസാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്ത ശേഷമാണ് താരത്തെ ക്വാറന്‍റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

അതിർത്തി വരെ ഭർത്താവ് നവീനൊപ്പം കാറിലെത്തിയ ഭാവന അവിടെ നിന്ന് സഹോദരനൊപ്പമാണ് യാത്ര തുടർന്നത്. തൃശ്ശൂരിലെ വീട്ടിലാണ് താരം ക്വാറന്റൈനിൽ തുടരുക.

വിവാഹ ശേഷം നവീനൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിലാണ് ഭാവന താമസിക്കുന്നത്.

