ലാല്‍ജോസ് ഡയമണ്ട് നെക്ക്‌ലെസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളസിനിമാലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന നടിയാണ് അനുശ്രീ. ദുബായ്ക്കാരന്റെ ഭാര്യയായെത്തിയ നാടന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയും അവളുടെ അരുണേട്ടാ സന്തോഷായില്ലേ എന്ന ഡയലോഗും വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകമനസ്സില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്. ഡയമണ്ട് നെക്ക്‌ലേസ് റിലീസായി എട്ടു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന ദിവസം ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമയിലെ തന്റെ രംഗപ്രവേശത്തെക്കുറിച്ചും ഓര്‍മ്മിക്കുകയാണ് അനുശ്രീ.

തന്നെ ഡയമണ്ട് നെക്ക്‌ലേസിലൂടെ മലയാളികള്‍ക്കുമുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ലാല്‍ജോസിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനുശ്രീയുടെ പോസ്റ്റ്. ആദ്യസിനിമയുടെ നല്ല കുറേ ഓര്‍മ്മകളും നടി പങ്കുവെക്കുന്നു.

2012 മെയ് നാലിനായിരുന്നു ഡയമണ്ട് നെക്ക്‌ലേസ് റിലീസ് ആയത്. ഇഖ്ബാല്‍ കുറ്റിപ്പുറത്തിന്റേതായിരുന്നു തിരക്കഥ. ഫഹദ് ഫാസില്‍, സംവൃത സുനില്‍, ഗൗതമി നായര്‍ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയത്. സമീര്‍ താഹിര്‍ ആയിരുന്നു ഛായാഗ്രഹണം.

Content Highlights : actress anusree thanks laljose for diamond necklace movie completing eight years fb post