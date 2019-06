മോഹന്‍ലാലിനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളും നല്ലതാണെന്നു കണ്ണടച്ചു പറയാനാകില്ലെന്നു നടി അനുമോള്‍. ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് അനുമോള്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സിനിമയില്‍ ഏറെ ആരാധന തോന്നിയിട്ടുള്ള നടനേതെന്ന അവതാരികയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് അനുമോള്‍ ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത്.

'എല്ലാവരേയും ഇഷ്ടമാണ്. ഓരോ അഭിനേതാവിനും അവരവരുടേതായ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്.' അനുമോള്‍ പറയുന്നു. 'ആക്ടേഴ്‌സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കില്‍ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള നടന്‍ അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാവരുടെ നല്ല സിനിമകളും എനിക്കിഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടമാണ്‌. പക്ഷേ ലാലേട്ടന്റെ എല്ലാ സിനിമയും നല്ലതാണെന്നു കണ്ണടച്ചു പറയാന്‍ പറ്റില്ല. ലാലേട്ടന്‍ എന്തു ചെയ്താലും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളോടും ഇഷ്ടം വരില്ല. പിന്നെ നടിയോ നടനോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. കഥാപാത്രത്തോടാണ് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അഭിനേതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പ്രതിഭയുണ്ട്. അല്ലെങ്കില്‍ ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നില്‍ നിന്നു പെര്‍ഫോം ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ല.'അനുമോള്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights : Anumol actress about characters done by Mohanlal