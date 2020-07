ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ തന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വ്യാജ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ആരാധകരോടും അപേക്ഷയുമായി നടൻ വിനീത്.

തന്റെ ഫോട്ടോ വച്ചായിരിക്കും റിക്വസ്റ്റ് വരികയെന്നും അത് വ്യാജമാണെന്നും താനല്ല അയയ്ക്കുന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയണമെന്നും നടൻ പറയുന്നു.

ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറച്ചുകാലമായി കാണുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണിതെന്നും നടൻ പറയുന്നു.

Content Highlights :actor vineeth radhakrishnan facebook post about fake account requests in his name