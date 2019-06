ഫോണിലൂടെ ലൈംഗികച്ചുവയോടെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ നടന്‍ വിനായകന് ജാമ്യം. കല്പ്പറ്റ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിയാണ് വിനായകന്‍ ജാമ്യമെടുത്തത്.

പാമ്പാടി സ്റ്റേഷനിലാണ് മുന്‍മോഡലും ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ യുവതി പരാതി നല്‍കിയിരുന്നത്. കല്പറ്റയില്‍ ഒരു പരിപാടിക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് യുവതി വിനായകനെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചത്. പഠനോപകരണ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിലേക്കു ക്ഷണിക്കാനായിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോള്‍ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാണു പരാതി. ഇതോടെ കേസ് കല്പറ്റ പോലീസിനു കൈമാറിയിരുന്നു. കേസില്‍ ഞായറാഴ്ച അന്വേഷണസംഘം കോഴിക്കോട്ടെത്തി ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റായ യുവതിയുടെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. വിനായകന്‍ തന്നോടു ഫോണിലൂടെ ലൈംഗികച്ചുവയോടെ സംസാരിച്ചുവെന്നും അസഭ്യം പറഞ്ഞുവെന്നുമായിരുന്നു മൊഴി.

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ വഴി അപമാനിച്ചതിനുമാണ് വിനായകനെതിരെ കേസെടുത്തത്. വിനായകനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഫോണില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ എഴുതിയിരുന്നു.

