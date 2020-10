ചെന്നെെ: തമിഴ് നടനും ഡിഎംഡികെ നേതാവുമായ വിജയകാന്തിനെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 22 ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിജയകാന്തിനെ അന്ന് തന്നെ ചെന്നൈ മിയോട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. പത്ത് ദിവസത്തെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് നെ​ഗറ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല.

ഇതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് രോ​ഗലക്ഷണങ്ങൾ രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹ​ത്തിൻ‌റെ പാർട്ടി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പ് തള്ളിയിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാം ഘട്ട ടെസ്റ്റുകളുടെ ഭാ​ഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്നും ആ​രോ​ഗ്യ നിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും പാർട്ടി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

വിജയകാന്തിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാര്യ പ്രേമലതയെയും കൊവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം രണ്ടിനാണ് ഇരുവരും ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. കോവിഡ് നെ​ഗറ്റീവ് ആകുന്നത് വരെ ഇരുവരോടും വീട്ടിൽ ഐസൊലേഷനിൽ തുടരാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്.

