ചെന്നൈ: രണ്ടുദിവസം നീണ്ട ആദായനികുതി റെയ്ഡിനും ചോദ്യംചെയ്യലിനും ശേഷം നടന്‍ വിജയ് ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനില്‍ തിരിച്ചെത്തി.

ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മാസ്റ്റര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നെയ്വേലിയിലെ സെറ്റിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വിജയ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. വിജയ്യെ ബുധനാഴ്ച ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇവിടെനിന്നായിരുന്നു. സെറ്റിലെത്തിയ താരത്തെ ആരാധകരും സുഹൃത്തുക്കളും സിനിമാ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകരും സ്വീകരിച്ചു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിസരത്തെ ചിത്രീകരണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി. രംഗത്തെത്തി.

അതേസമയം 'ബിഗില്‍' നിര്‍മിക്കാന്‍ പലിശയ്ക്കു പണം നല്‍കിയ അന്‍പുചെഴിയാന്റെ വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ചയും റെയ്ഡ് തുടര്‍ന്നു.

അന്‍പുചെഴിയാനില്‍നിന്ന് 77 കോടി രൂപ വ്യാഴാഴ്ച ആദായനികുതി വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. വിജയ്യുടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കാര്യമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രതിഫലം സംബന്ധിച്ച് നിര്‍മാണകമ്പനിയും വിജയ്യും നല്‍കിയ കണക്കുകളിലെ വൈരുധ്യമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് കാരണമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നത്.

2003-ല്‍ സിനിമാ നിര്‍മാതാവ് ജി. വെങ്കടേശ്വരന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ അന്‍പുചെഴിയാന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു.

2017-ല്‍ നിര്‍മാതാവ് അശോക് കുമാറിന്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിലും അന്‍പുചെഴിയാനെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വിജയിയെ കുരുക്കിലാക്കിയതും അന്‍പുചെഴിയാനുമായുള്ള ബന്ധമാണ്.

