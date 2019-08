വിജയ്-അറ്റ്‌ലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലെ പുതിയ ചിത്രം ബിജിലിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി. ഷൂട്ടിങ് തീര്‍ന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തില്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും അഭിനേതാക്കളും അടങ്ങുന്ന 400 പേരോളം വരുന്ന സംഘത്തിന് സ്വര്‍ണമോതിരം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിജയ്.

വിജയിന്റെ പക്കല്‍നിന്ന് സമ്മാനം ലഭിച്ചതിനുള്ള സന്തോഷം ബിജില്‍ ടീം പങ്കുവച്ചു. എല്ലാ മോതിരത്തിലും ബിജില്‍ എന്ന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സിനിമയ്ക്ക് പിറകില്‍ അഹോരാത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ക്കുള്ള സമ്മാനമാണിത്. പ്രശസ്തിക്കും പ്രചരണത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല- അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നയന്‍താരയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ത്രില്ലറായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് എ.ആര്‍ റഹ്മാനാണ്. വിജയുടെ രണ്ട് ഗെറ്റപ്പുകളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. കതിര്‍, ജാക്കി ഷ്രോഫ്, വിവേക്, ഡാനിയേല്‍ ബാലാജി, യോഗി ബാബു, വര്‍ഷ ബൊലമ്മ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നു. ദീപാവലിക്ക് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും.

കേരളത്തിലെ പ്രളക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി വിജയ് ആരാധകര്‍ രംഗത്തുണ്ട്. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആഹാരസാധനങ്ങളും വസത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു

