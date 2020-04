വെഞ്ഞാറമൂട്: ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങുകള്‍ക്ക് അവധികൊടുത്ത് കുടുംബവീട്ടിലെത്തിയ നടന്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന് ഇപ്പോള്‍ സമയം തികയുന്നില്ല. വീടിനകത്ത് റെക്കോഡിങ്, പെയിന്റിങ്, കുട്ടികളുടെ കലാഭിരുചി പരിപോഷണം, സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തനം, കൃഷി.... ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുകയാണ് വിശേഷങ്ങള്‍.

'ഹിഗിറ്റ' എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിനു ശേഷം തലശ്ശേരിയില്‍നിന്ന് മാര്‍ച്ച് 15-നാണ് സുരാജ് ജന്മനാട്ടിലെത്തിയത്. ജ്യേഷ്ഠന്‍ സജി വി.വി.യ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഈ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലം സുരാജ് ചെലവിടുന്നത്. ഇത്രയും ദിവസം അമ്മ വിലാസിനി അമ്മയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ചെലവിടാന്‍ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ഒരനുഭവമാണെന്നാണ് സുരാജ് പറയുന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കലൂരിലെ ഫ്‌ലാറ്റില്‍നിന്ന് ഭാര്യ സുപ്രിയ, മക്കളായ കാശിനാഥ്, വസുദേവ്, ഹൃദ്യാസുരാജ് എന്നിവരുമായി നാട്ടിലേക്കു പറന്നു. സന്തോഷം പങ്കിട്ട് ഏക സഹോദരി സുനിതയും കുടുംബവീട്ടിലുണ്ട്.

വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിന്റെ സന്ദേശപരിപാടികള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 'മാസ്‌ക്' എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് വിഷുദിനത്തില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്തത്. കിടപ്പുമുറിയില്‍ സജ്ജമാക്കിയ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ വഴിയാണ് റെക്കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അനുകരണകലയിലെ വഴികാട്ടിയായിരുന്ന സഹോദരന്‍ സജി വി.വി. റെക്കോഡിങ്ങിനുള്ള സഹായം ചെയ്തുകൊടുക്കും.

മാസ്‌ക് എങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ക്കു സുരക്ഷയും സഹായവുമാകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് 'മാസ്‌ക്' എന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരുക്കുന്നത്. സുരാജുതന്നെയാണ് മാസ്‌ക് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ സാമൂഹിക ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും വീട്ടിലെ സ്റ്റുഡിയോയിലിരുന്ന് റെക്കോഡു ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. പോലീസിനും അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയ്ക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും പിന്തുണ നല്‍കുന്ന വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങളും ഇതിനകം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു. കുറച്ചു സമയം കൃഷിക്കുവേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു.

മക്കള്‍ മണ്ണിലിറങ്ങി പണിചെയ്യണമെന്നത് അച്ഛന്‍ വാസുദേവന്‍ നായര്‍ക്കു നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു. ഏതു ദേശത്ത് മിമിക്രി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ പോകാനും അച്ഛന്റെ അനുവാദമുണ്ട്. പക്ഷേ, ഏല്‍പ്പിച്ച പണി പൂര്‍ത്തിയായിട്ടേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ. അതു കണിശമാണ്. അച്ഛന്‍ പകര്‍ന്നുതന്ന ആ ചിട്ടയുടെ പ്രകാശമാണ് തനിക്കു മാര്‍ഗം തെളിച്ചതെന്ന് വികാരാധീനനായി സുരാജ് പറയുന്നു. കുറച്ചുസമയം വീടിന്റെ ഒരുഭാഗം പെയിന്റടിക്കാനും വിനിയോഗിച്ചു.

ഇതിനിടയ്ക്ക് കീഴായിക്കോണം സ്മിത ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നെല്ലനാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്ക് ധാന്യങ്ങള്‍ നേരിട്ടെത്തിച്ചു. കാന്തലംകോണം ഗ്രാമത്തില്‍ കെട്ടിടത്തില്‍നിന്നു വീണ് കിടപ്പിലായ അനില്‍ കുമാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി സഹായം നല്‍കി. അനിലിന്റെ ദുരിതജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ചാനലില്‍ വാര്‍ത്ത വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഡി.കെ.മുരളി എം.എല്‍.എ.യ്‌ക്കൊപ്പം സുരാജ് സഹായവുമായി എത്തിയത്.

നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തീരും വരെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമെന്നും സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് പറഞ്ഞു.

