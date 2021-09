നടനും നിര്‍മ്മാതാവുമായ സോനു സൂദ് കോടികളുടെ നികുതിവെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതായി സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്‌സസ്(സിബിഡിടി). സോനു സൂദിന് ബന്ധമുള്ള മുംബൈയിലേയും ലഖ്‌നൗവിലേയും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സിബിഡിടി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സോനുവും പങ്കാളികളും ചേര്‍ന്ന് 20 കോടിയോളം രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു.

സോനു സൂദിന്റേയും പങ്കാളികളുടേയും സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതായും വ്യാജവും കൃത്രിമവുമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നുള്ള വായ്പകളിലേക്ക് തന്റെ കണക്കില്‍ പെടാത്ത വരുമാനം വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതിലൂടെയായിരുന്നു സോനു സൂദ് പ്രധാനമായും നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് സിബിഡിടി ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

During the course of search at the premises of the actor &his associates, incriminating evidence pertaining to tax evasion found. The main modus operandi followed by the actor had been to route his unaccounted income in form of bogus unsecured loans from many bogus entities: CBDT