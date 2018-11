അനുവാദമില്ലാതെ സെല്‍ഫിയെടുത്ത ആരാധകന്റെ കൈയില്‍ നിന്നും നടന്‍ ശിവകുമാര്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ചെന്നൈയില്‍ ഒരു ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.

ശിവകുമാറിന്റെ പ്രവൃത്തി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിനും പരിഹാസത്തിനുമാണ് വഴിവച്ചത്. എണ്ണമറ്റ ട്രോളുകളും മീമുകളുമാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ വന്നത്. അഹങ്കാരിയായ നടന്‍ എന്നാണ് ശിവകുമാറിനെ വലിയൊരു വിഭാഗം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വിമര്‍ശനം രൂക്ഷമായപ്പോള്‍ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

യുവാവിന് പുതിയ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വാങ്ങി നല്‍കിയാണ് ശിവകുമാര്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ എന്നാണ് യുവാവിന്റെ പേര്. 21000 രൂപ വില വരുന്ന ഫോണാണ് ശിവകുമാര്‍ സമ്മാനമായി നല്‍കിയത്. സമ്മാനം വാങ്ങിയ രാഹുല്‍ നടനോണ് നന്ദി പറയാനും മറന്നില്ല.

ശിവകുമാര്‍ വലിയ നടനാണ്. അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പെരുമാറും എന്ന് കരുതിയില്ല. ഒരിക്കലും അനുവാദമില്ലാതെ ഞാന്‍ ഇനി സെല്‍ഫി എടുക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്- രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

#SivaKumar sir has gifted a brand new mobile phone worth Rs 21K to the #Madurai youngster #Rahul.. Genuine gesture👌👍 and the controversy ends well.. pic.twitter.com/gkTW7oA1p5