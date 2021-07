ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ച സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് തനമിഴ് നടൻ ശിവകാർത്തികേയൻ. ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പോടെയാണ് താരം സന്തോഷം ആരാധകരുമായി പങ്കിട്ടത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട തന്റെ അച്ഛന്റെ ഛായാചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ മകന്റെ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് കുറിപ്പ്.

"18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ മകനായി എന്റെ വിരലുകൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായുള്ള എന്റെ വേദനകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്റെ ഭാര്യ ആരതി ധാരാളം വേദന സഹിച്ചു. കണ്ണുനീരിനാൽ അവളോട് നന്ദി പറയുന്നു,," ശിവകാർത്തികേയൻ കുറിച്ചു.

2010 ലാണ് ശിവകാർത്തികേയനും ആരതിയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. ഇരുവർക്കും ആരാധന എന്ന മകൾ കൂടിയുണ്ട്. മൂന്നാം വയസിൽ കനാ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വായാടി പെത്ത പുള്ളെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ​ഗാനം ആലപിച്ച് ആരാധന ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

സിബി ചക്രവർത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഡോണിലാണ് ശിവകാർത്തികേയൻ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെൽസൺ ദിലീപ് കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ആണ് താരത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം.

