തമിഴ് നടൻ ചിമ്പുവിന് വെൽസ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ്. സിനിമാമേഖലയിലെ വിശിഷ്ഠ സേവനങ്ങൾക്കാണ് ചിമ്പുവിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചത്. ചെന്നൈയിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സർവകലാശാല ചാൻസലർ ഡോ. ഐഷാരി കെ ഗണേഷ് ചിമ്പുവിന് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് സമ്മാനിച്ചു. ചിമ്പുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

ഈ അം​ഗീകാരം തമിഴ് സിനിമയ്ക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആരാധകർക്കും സമ്മാനിക്കുന്നുവെന്നും അവർ കാരണമാണ് താൻ സിനിമയിലെത്തിയതെന്നും ചിമ്പു ചടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

Thanking all the committee members of Vels University & @IshariKGanesh for bestowing the Honorary Doctorate upon me.

I dedicate this huge honour to

Tamil cinema, my Appa & Amma! Cinema happened to me because of them!

Finally - my fans, #NeengailaamaNaanilla

Nandri Iraiva! ❤️ pic.twitter.com/YIc6WyGCvR