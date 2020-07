നടനും സംവിധായകനുമായ സിദ്ധാർഥ് ഭരതന് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. പെൺകുഞ്ഞാണെന്നും അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും നടൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

സുജിന ആണ് സിദ്ധാർഥിന്റെ ഭാര്യ. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.

