ഡിഎംആർസി മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഇ ശ്രീധരന്റെ ബിജെപി പ്രവേശനത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നടൻ സിദ്ധാർഥ്. താൻ ഇ ശ്രീധരന്റെ വലിയ ആരാധകൻ ആണെന്നും അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് അല്പം നേരത്തെ ആയി പോയെന്നും ഇപ്പോൾ പ്രായം 88 ആയതല്ലേയുള്ളു എന്ന് താരം പരിഹാസ രൂപേണ കുറിച്ചു.

‘ഇ ശ്രീധരൻ സാറിന്റെയും ഒരു സാങ്കേതികവിദ​ഗ്ധനെന്ന എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സേവനങ്ങളുടെയും വലിയ ആരാധകനാണ് ഞാൻ. ബിജെപിയിൽ ചേരാനും അടുത്ത കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷം.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തീരുമാനം അല്പം നേരത്തെയായി പോയോ എന്നൊരു സംശയം. ഒരു 10-15 വർഷം കൂടെ കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. അദ്ദേഹത്തിന് 88 വയസായതല്ലേയുള്ളു‘ എന്നായിരുന്നു സിദ്ധാർഥിന്റെ ട്വീറ്റ്.

Big fan of E. Sreedharan sir and his service to our country as a technocrat. So excited he has joined the BJP and wants to be the next CM of Kerala. I'm just apprehensive that it might be a little premature. He could have waited 10-15 years IMHO. He's only 88 after all.