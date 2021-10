താരദമ്പതിമാരായ നാ​ഗചൈതന്യയും സാമന്തയും വിവാഹമോചന വാർത്ത ഒദ്യോ​ഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ തമിഴ് നടൻ സിദ്ധാർഥ് പങ്കുവച്ച ട്വീറ്റ് ചർച്ചയാകുന്നു.

"സ്കൂളിലെ ഒരു അദ്ധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ആദ്യ പാഠങ്ങളിലൊന്ന് ..'വഞ്ചകർ ഒരിക്കലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കില്ല..' നിങ്ങളുടേത് എന്താണ്?" എന്നാണ് സിദ്ധാർഥ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് വൈറലായി മാറിയതോടെ സിദ്ധാർഥിന്റെ പരോക്ഷ വിമർശനം സാമന്തയ്ക്കെതിരെയാണെന്ന തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ ചൂട് പിടിക്കുന്നത്.

നാ​ഗചൈതന്യയുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നതിന് മുമ്പ് സാമന്തയും സിദ്ധാർഥും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വകാര്യജീവിതത്തിലെ വൈരാ​ഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം നടത്തിയതിന് സിദ്ധാർഥിനെതിരേയും വിമർശനവും ട്രോളുകളും ശക്തമാവുകയാണ്.

സിദ്ധാർഥിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ബാലിശമായ പ്രതികരമം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവസാനിച്ച ഒരു ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് വളരെ മോശമായെന്നും ആരാധകർ പ്രതികരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സിദ്ധാർഥിന്റെ ട്വീറ്റിനോട് സാമന്തയോ നാ​ഗചൈതന്യയോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഏറെ നാളായി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടാണ് നാ​ഗചൈതന്യയും സാമന്തയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാഹമോചന വാർത്തയിൽ ഔദ്യോ​ഗിക സ്ഥിരീകരണം വ്യക്തമാക്കിയത്. തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും ഏറെ ആഘോഷമാക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും പ്രണയവും വിവാഹവുമെല്ലാം. നീണ്ട നാല് വർഷത്തെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ജീവിത പങ്കാളികൾ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾ വേർപിരിയുകയാണെന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഇനിയും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും വിവാഹമോചന വാർത്തയിൽ സ്ഥിരീകരണം അറിയിച്ച് താരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. കഠിനമായ ഈ സമയത്ത് പിന്തുണ വേണമെന്നും സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നും താരങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ട്.

