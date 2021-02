ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ബാഹ്യശക്തികള്‍ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത മുന്‍ക്രിക്കറ്റ് താരം

സച്ചില്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ അടക്കമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് നടന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ്. ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു സിദ്ധാര്‍ഥിന്റെ ട്വീറ്റ്.

India is a great country. Eng wants to play against us but our sovereignty cannot be comprised. India knows how to bowl, bat and field for itself, & we hope that an amicable result will be reached within 5 days. We will play with all 11 players. #IndiaUnited #IndiaAgainstEngland