അനധികൃതമായി ചൂതാട്ടം നടത്തിയതിന് തെന്നിന്ത്യൻ നടൻ ശ്യാം ഉൾപ്പടെ പന്ത്രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ. ചെന്നൈ നുങ്കമ്പാക്കത്തുള്ള ശ്യാമിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാത്രി തോറും ഇവിടെ അനധികൃതമായി ചൂതാട്ടം നടക്കാറുണ്ടെന്നും പല തമിഴ് സിനിമാ താരങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

നടന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും നടിമാരും നടന്മാരുമുൾപ്പടെ പലരും അസമയത്തും വന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നും പരാതി കിട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇവിടെ റെയ്‌ഡ് നടത്തിയത്. ചൂതാട്ടത്തിന് ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ടോക്കണുകൾ ഇവരിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നടനാണ് ശ്യാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ ഇബ്രാഹിം. വിജയ് നായകനായെത്തിയ ഖുശിയിലൂടെയാണ് ശ്യാം അഭിനയരം​ഗത്തേക്കെത്തുന്നത്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ മലയാളത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി നായകനായെത്തിയ ദ ​ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിലൂടെയാണ് ശ്യാം മലയാളത്തിലേക്കെത്തുന്നത്.

