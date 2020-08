ജീവിതത്തിൽ ഇരട്ടിസന്തോഷം കൈവന്ന സുദിനമാഘോഷിച്ച് നടൻ സെന്തിൽ കൃഷ്ണ. ഒന്നാം വിവാഹവാർഷികദിനത്തിൽ സെന്തിലിനും ഭാര്യ അഖിലയ്ക്കും ഒരാൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. നടൻ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2019 ഓഗസ്റ്റ് 24ന് ഗുരുവായൂരിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ് അഖില.

മോഹൻലാൽ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയ സെന്തിൽ കലാഭവൻ മണിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നായകനായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. വൈറസ്, മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാന്റ്ഫാദർ, ആകാശഗംഗ 2 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

