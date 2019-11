ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യവേ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ബാഗ് മോഷണം പോയെന്ന് നടന്‍ സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂര്‍. എറണാകുളത്ത് നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ തുരന്തോ എക്‌സ്പ്രസില്‍ വെച്ചാണ് ബാഗ് മോഷണം പോയത്. സംഭവത്തില്‍ റെയില്‍വേ പോലീസിന് പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും ഇത് വരെ മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സന്തോഷ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ബാഗ് മോഷണം പോയ ഉടനെ തന്നെ സന്തോഷ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ വിവരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

സന്തോഷ് പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് തുരന്തോ എക്‌സ്പ്രസില്‍ ബര്‍ത്തില്‍ ബാഗ് വെച്ച് ബാത്ത്‌റൂമില്‍ പോയതായിരുന്നു. തിരിച്ചുവന്നപ്പോള്‍ ബാഗ് ഇല്ല. ഷോള്‍ഡര്‍ ബാഗ് ആണ്. റെയില്‍വേ പോലീസിന് പരാതിയൊക്കെ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതുവരെ മറുപടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. സംശയിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചുതന്നിരുന്നു. ആ കമ്പാര്‍ട്‌മെന്റില്‍ യാത്ര ചെയ്ത ഒരു കുടുംബം അയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയാള്‍ ട്രെയിനില്‍ കയറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.

എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാന്‍ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതും ജനറല്‍ കോച്ചില്‍ വരെ. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എസിയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. കുറെക്കൂടി സുരക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. ബാഗ് പോയത് പറയാന്‍ ആര്‍പിഎഫുകാരെ കാണാന്‍ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള രണ്ട് ആര്‍പിഎഫുകാരുണ്ട്. പാവങ്ങളാണ് എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. ഒരു എനര്‍ജിയുമില്ലാതെ. പിന്നീട് ആണ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ സിസിടിവിയില്‍ നോക്കിയത്.

ഒരു ഗോള്‍ഡന്‍ ലെതര്‍ ബാഗ് ആണ്. അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ അറിയിക്കണം. പൈസയും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളുമുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്തോട്ടെ.

പക്ഷേ വിലപ്പെട്ട കുറെ രേഖകളുണ്ട്. അത് തിരിച്ചുതന്നാല്‍ മതി. പാന്‍ കാര്‍ഡ്, എടിഎം കാര്‍ഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കാര്‍ഡ് അതൊക്കെയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഇതുപോലുള്ള മോഷണങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വര്‍ധിച്ചു വരികയാണ്. അതിന്റെ തെളിവാണിത്. പലര്‍ക്കും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങള്‍ മോഷണങ്ങള്‍ പോകാറുണ്ട്. പല ആള്‍ക്കാരും അത് തുറന്നുപറയാറില്ല.

ഇത്രയേറെ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും. ട്രെയിനിനകത്ത് സിസിടിവി ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ല എന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത്.. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്തെങ്ങാനും അലക്ഷ്യമായി ബാഗ് കാണുകയാണെങ്കില്‍ അത് റെയില്‍വേ പോലീസിനെ ഏല്‍പ്പിക്കണം. വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും ബര്‍ത്തില്‍വെച്ച് പോകരുത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൂഢല്ലൂര്‍ സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു പ്രസാദ് എന്ന യുവാവിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അടങ്ങിയ ബാഗ് തൃശ്ശൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് മോഷണം പോയത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ജര്‍മന്‍ കപ്പലില്‍ ജോലി കിട്ടിയപ്പോള്‍ ഒറിജനല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് ബാഗ് മോഷണം പോയത്,.

തന്റെ ഫോണും വസ്ത്രങ്ങളും പണവും എടുത്തിട്ട് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ദയവായി തിരികെ തരണമെന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. സിനിമാതാരങ്ങളുള്‍പ്പടെ നിരവധി പേര്‍ ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തതതോടെ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അടങ്ങിയ ബാഗ് തൃശ്ശൂര്‍ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും കണ്ടു കിട്ടുകയും ചെയ്തു

