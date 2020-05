ബിഗ് ബജറ്റിലൊരുങ്ങുന്ന തമിഴ് സിനിമ 'ഡിക്കിലോന'യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നായകന്‍ സന്താനം. സിനിമയില്‍ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലാണ് സന്താനം എത്തുന്നത്. അനഘയും ഷിരിന്‍ കഞ്ച്വാലയുമാണ് ഡിക്കിലോനയിലെ നായികമാര്‍.

സന്താനത്തിന്റെ ട്രിപ്പിള്‍ റോള്‍ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ് ചിത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാ പ്രവേശം കൂടിയാണ് ഡിക്കിലോന ഒരുക്കുന്നത്. സന്താനം തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പോസ്റ്റര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

നായകന്‍, വില്ലന്‍, ഹാസ്യതാരം എന്നിങ്ങനെയാണ് സന്താനത്തിന്റെ ഡിക്കിലോനയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. ഇവരുടെ ക്യാരക്ടര്‍ പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രത്യേകമായി വരും ദിവസങ്ങളില്‍ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

കാര്‍ത്തിക് യോഗിയാണ് ഡിക്കിലോന സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുഴുനീള എന്റര്‍ടെയിനര്‍ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മാര്‍ച്ചില്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. കെ.ജി.ആര്‍. സ്റ്റൂഡിയോസ്, സോള്‍ജിയേഴ്‌സ് ഫാക്ടറി എന്നിവയുടെ ബാനറില്‍ കൊടപടി ജെ. രാജേഷാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഡിക്കിലോനയുടെ സംഗീത സംവിധായകന്‍ യുവന്‍ ശങ്കര്‍ രാജയാണ്.

