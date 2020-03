രാജ്യത്ത് 21 ദിവസം ലോക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന കടകളും സേവനങ്ങളും ഒഴികെ മദ്യശാലകളടക്കം അടച്ചു പൂട്ടി, കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിലാണ് രാജ്യം. എന്നാല്‍ ദിനംപ്രതി ഏറിവരുന്ന മദ്യപാനികളുടെ ആത്മഹത്യാനിരക്കും സര്‍ക്കാരിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയില്‍ എന്നും വൈകീട്ട് കുറച്ചു സമയത്തേക്കെങ്കിലും ബാറുകളും മദ്യശാലകളും തുറന്നു വെക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി നടന്‍ ഋഷി കപൂര്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സര്‍ക്കാരിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം.

'ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. സര്‍ക്കാര്‍ വൈകീട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നുവെക്കണം. ഞാന്‍ പറയുന്നത് തെറ്റായെടുക്കരുത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ മൂലം മാനസിക സമ്മര്‍ദം കൊണ്ട്് മനുഷ്യര്‍ പൊറുതി മുട്ടുകയാവും. പോലീസുകാരായാലും ഡോക്ടര്‍മാരായാലും... ഇതില്‍ നിന്നും അവര്‍ക്കും അല്പം മോചനം വേണം. കരിഞ്ചന്തയിലും ഇതിപ്പോള്‍ വിറ്റു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.' ഋഷി കപൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

ഇത് തന്റെ അഭിപ്രായമാണെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് എക്‌സൈസ് നികുതിയിലൂടെ പണം വേണ്ടി വരുമല്ലോയെന്നും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തോടൊപ്പം നിരാശയും കടന്നു കൂടരുതല്ലോയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നടന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ശരിവെച്ചും വിമര്‍ശിച്ചും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തു വരുന്നുണ്ട്.

