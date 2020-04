നടന്‍ ഋഷി കപൂറിന്റെ സംസ്‌കാരം നടന്നു. വൈകീട്ട് നാലു മണിയോടെ മുംബൈ ചന്ദന്‍വാടി ശ്മശാനത്തിലാണ് സംസ്‌കാരം നടന്നത്. ഭാര്യ നീതു കപൂര്‍, മകനും നടനുമായ രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍, സഹോദരി റിമാ ജെയ്ന്‍, മനോജ് ജെയ്ന്‍, രണ്‍ധീര്‍ കപൂര്‍, ആലിയ ഭട്ട്, സെയ്ഫ് അലി ഖാന്‍, കരീന കപൂര്‍, അഭിഷേക് ബച്ചന്‍, രാഹുല്‍ റാവേല്‍, തുടങ്ങിയവരും ബന്ധുക്കളുമടക്കം ഇരുപതോളം പേര്‍ അന്ത്യകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

ഋഷി കപൂറിന്റെ മകള്‍ റിദ്ധിമ കപൂര്‍ പ്രത്യേക അനുമതികളോടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നെത്തിയിരുന്നു. കാറിലാണ് റിദ്ധിമ മുംബൈയിലെത്തിയത്.

