എണ്‍പതുകളുടെ അവസാനത്തിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും ശ്രദ്ധേയയായ നടിയാണ് രേഖ. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ രേഖ തമിഴ് ചിത്രമായ കടലോര കവിതകളിലൂടെയാണ് സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് പുന്നഗൈ മന്നന്‍, ഇത് ഒരു തുടര്‍ കഥൈ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തമിഴകത്ത് ശ്രദ്ധ നേടി.

പതിനാറോളം തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു രേഖ മലയാളത്തില്‍ നായികയായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. സിദ്ദിഖ്-ലാല്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത റാംജിറാവു എന്ന സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിലൂടെ. പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നായികയായി രേഖ വളര്‍ന്നു. വിവാഹത്തിനുശേഷം സിനിമയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന രേഖ 2005 ല്‍ സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. അമ്മയുടെയും സഹോദരിയുടെയും വേഷങ്ങളില്‍ സഹതാരമായി സിനിമയില്‍ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് താരം.

സിനിമയില്‍ താന്‍ വരുന്നതിന് പിതാവിന് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് രേഖയിപ്പോള്‍. ഒരു തമിഴ് മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സു തുറന്നത്.

താന്‍ പിതാവുമായി വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഞാൻ സിനിമ കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് താല്‍പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തന്റെ ഒരു സിനിമ പോലും അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല- രേഖ പറഞ്ഞു.

പിതാവ് എന്നെ വിട്ടുപോയി. കില്‍പുക്കിലെ ഒരു സെമിത്തേരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ അവിടെ ഒരു കല്ലറ പണിതു. അദ്ദേഹത്തിന് തൊട്ടരികില്‍ തന്നെ മരണശേഷം എന്നെ അടക്കാനുള്ള ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്റെ വലിയ ആഗ്രഹവുമാണ്- രേഖ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

