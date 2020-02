നടി രേഖയുടെ അഭിമുഖത്തിന്റെ പേരില്‍ കമല്‍ ഹാസനെതിരേ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധം. കെ. ബാലചന്ദര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത പുന്നഗൈ മന്നന്‍ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് രേഖ സംസാരിക്കുന്ന അഭിമുഖം ചര്‍ച്ചയായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് കമലിനെതിരേ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത്. 2019 മെയ് മാസത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ അഭിമുഖം ഏകദേശം ഒരു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.

1986-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് പുന്നഗൈ മന്നന്‍. അതില്‍ രേഖയും കമലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചുംബന രംഗമുണ്ട്. തന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കാതെയാണ് കമല്‍ ചുംബിച്ചതെന്ന് രേഖ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുന്നു. താന്‍ ഈ കാര്യം ഒരുപാട് അഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖ പറയുന്നു.

ചിത്രത്തില്‍ കമലും രേഖയും കമിതാക്കളായാണ് അഭിനയിച്ചത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളില്‍നിന്ന് ചാടുന്ന രംഗത്തിലാണ് കമലിന്റെ കഥാപാത്രം രേഖയെ ചുംബിച്ചത്. അന്ന് രേഖയ്ക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. ചുംബിക്കുന്നതിന് തന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്ന് രേഖ പറയുന്നു. സഹസംവിധായകനായ സുരേഷ് കൃഷ്ണയോട് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരിക്കലും ആ രംഗം മോശമാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു.

WTF! This would have made the headlines if it happened in Hollywood. This is proper 'sexual harassment at the workplace'. Worst is, they've even planned it. But since it's Kamal saaaaar and Balachandar saaaaar, it should be fine I guess. pic.twitter.com/alPAC7eXJy

''തന്റെ അനുവാദമില്ലാതെയാണ് ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ വിശ്വസിക്കില്ല. കെ ബാലചന്ദര്‍ സാര്‍ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. കമലിന് മാത്രമേ ഇതെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാകൂ. ''

പുന്നഗൈ മന്നന്‍ തനിക്ക് തമിഴ് സിനിമയില്‍ ഒരുപാട് അവസരങ്ങള്‍ നേടി തന്നുവെന്ന് രേഖ പറയുന്നു. വിവാദമുണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടിയല്ല താന്‍ സംസാരിച്ചതെന്നും യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതാണെന്നും രേഖ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

🤦🏻‍♂️ I say this as his fan, if this is true @ikamalhaasan should unequivocally apologise to her publicly. The reaction of the interviewer shows how normalised sexual harassment is in our society. They are talking about it in a matter of fact manner.