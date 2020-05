ജ്യോതിക നായികയായ പോന്‍മഗള്‍ വന്താല്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് പ്രശംസയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് നടി രാധിക ശരത്കുമാര്‍. റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച സിനിമയാണ് പൊന്‍മഗള്‍ വന്താല്‍.

ജ്യോതികയുടെ അഭിനയം ശരിക്കും പ്രശംസയര്‍ഹിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. 'പൊന്‍മഗള്‍ വന്താലിന്റെ പ്രത്യേക പ്രദര്‍ശനം കാണാനിടയായി. ശരിക്കും വ്യഗ്രമായ, കൃത്യമായി എഴുതിയ തിരക്കഥ. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ പ്രസക്തമായ വിഷയത്തെ ശക്തമായി തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യയ്ക്കും ജ്യോതികയ്ക്കും എന്റെ അഭിനന്ദങ്ങള്‍. നിങ്ങളുടെ പ്രയത്‌നങ്ങള്‍ വിജയിക്കട്ടെ. ജ്യോതികയുടെ അഭിനയവും പ്രശംസനീയമാണ്,' എന്നാണ് രാധിക കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

ജെ.ജെ. ഫ്രഡറിക്ക് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് പൊന്‍മഗള്‍ വന്താല്‍. മേയ് 29-ന് ആമസോണ്‍ പ്രൈമിലൂടെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്യോതികയെ കൂടാതെ ആര്‍. പാര്‍ഥിപന്‍, കെ. ഭാഗ്യരാജ്, ത്യാഗരാജന്‍, പ്രതാപ് പോത്തന്‍ എന്നിവരും സിനിമയില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Watched a special preview of #PonmagalVandhalOnPrime very engrossing, well narrated. Very strong content, socially relevant theme. Well done @Suriya_offl and #jotika hope your endeavours stand you in good stead.Jotika was very good and outshone herself👍👍👏👏👏