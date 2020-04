തിരുവനന്തപുരം: ഇരുപത് മിനിറ്റുനീണ്ട സംസാരത്തില്‍ നടനും സാംസ്‌കാരിക ക്ഷേമനിധിബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനുമായ പി. ശ്രീകുമാറിനോട് മോഹന്‍ലാല്‍ ചോദിച്ചതേറെയും വീട്ടുകാര്യം. ഷാര്‍ജയിലെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍കുടുങ്ങിയ മകന്റെ വിവരങ്ങളായിരുന്നു ലാലിനറിയേണ്ടത്.

സിനിമയിലെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള്‍ ലാല്‍ പറഞ്ഞു-'സിനിമയെക്കാള്‍ നമുക്കിപ്പോള്‍ പ്രധാനം മനുഷ്യജീവനാണ്'. മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഫോണ്‍ ശ്രീകുമാറിന് വെറുമൊരു വിളിമാത്രമായിരുന്നില്ല. വലിയൊരു ആശ്വസിപ്പിക്കലായിരുന്നു. 'ഷാര്‍ജയിലുള്ള മകന് എന്തുസഹായവും ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ലാലിന്റെ വാക്കുകളില്‍. ഫോണ്‍വെച്ചപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കരഞ്ഞുപോയി' -ശ്രീകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരുവര്‍ഷംമുമ്പ് നാട്ടില്‍ വന്നുപോയ മകന്‍ ചിന്ദുവും കുടുംബവുമാണ് ഷാര്‍ജയിലെ ഫ്‌ളാറ്റില്‍ കുടുങ്ങിയത്. മെക്കാനിക്കല്‍ എന്‍ജിനിയറായ ചിന്ദു, ലിഫ്റ്റണ്‍ കാനഡ കമ്പനിയുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറാണ്. ഭാര്യ അഞ്ജലി കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറും. ഇവരുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളായ വേദയും വരദയും എട്ടാംക്ലാസുകാര്‍. ആര്‍ക്കും പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ല. മകനെയും കുടുംബത്തെയും ഓര്‍ത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴുമണിയോടെ ലാല്‍ വിളിക്കുന്നത്.

ലാല്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ പി.ടി.പി നഗറിനടുത്ത് അനന്തനഗറിലെ വീട്ടില്‍ ശ്രീകുമാറും ഭാര്യ വസന്തയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയായ മകള്‍ ദേവിയുടെ മകന്‍ ദേവനാരായണന്റെ കുസൃതികള്‍ ലാലിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. സെറ്റുകളിലെത്തി അവന്‍ ലാലിനെ അഭിനയിച്ചുകാട്ടാറുണ്ട്. ദേവനാരായണന്റെ കാര്യങ്ങളും ലാല്‍ തിരക്കി.വിമാനസര്‍വീസ് തുടങ്ങിയാല്‍പ്പോലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ചിന്ദുവും കുടുംബവും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല. കേരളത്തിലെത്തിയാല്‍ 28 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിലാവും. തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴും ഇതുതന്നെയാകും അവസ്ഥ. അതിനാല്‍ ഷാര്‍ജയില്‍ തുടരാനാണ് തീരുമാനം.

Content Highlights: actor P Sreekumar on Mohanlal phone call during lock down, corona outbreak, Covid19