ദേവാസുരത്തിലെ മുണ്ടക്കല്‍ ശേഖരനെ മലയാളികള്‍ക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കാനാകില്ല. രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയില്‍ ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ പ്രതിനായകനായി ആ വേഷത്തില്‍ തിളങ്ങിയത് തമിഴ് നടന്‍ നെപ്പോളിയനാണ്. തെന്നിന്ത്യന്‍ ഭാഷകളില്‍ നൂറോളം ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നടന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഹോളിവുഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വളരെക്കാലമായി യു എസിലാണ്.

നെപ്പോളിയന്‍ ആദ്യമായി നായകനാകുന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രമാണ് ഇനി ഇറങ്ങാന്‍ പോകുന്നത്. ക്രിസ്മസ് കൂപ്പണ്‍ എന്നു പേരുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ച് ചടങ്ങ് നടന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാവ് ടെല്‍ കെ ഗണേശന്‍ വഴിയാണ് ഈ നായകവേഷം നെപ്പോളിയന് ലഭിക്കുന്നത്. ഡാനിയല്‍ നൂഡ്‌സെണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഒരു ഹോക്കി ഏജന്റ് ആയാണ് നടനെത്തുന്നത്.

ഡെവിള്‍സ് നൈറ്റ് എന്ന ത്രില്ലര്‍ ആയിരുന്നു നെപ്പോളിയന്റെ ഹോളിവുഡ് അരങ്ങേറ്റചിത്രം. എന്നാല്‍ അത് ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല. വില്ലനായി സിനിമയിലെത്തി, നായകനാകാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ ദീര്‍ഘകാലത്തെ സ്വപ്‌നമാണ് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നടന്‍ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടയില്‍ പറഞ്ഞു. എം പിയായും എം. എല്‍. എയായും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായും രാഷ്ട്രീയത്തിലും തിളങ്ങിയിട്ടുള്ള നെപ്പോളിയന്‍ തമിഴ് സിനിമകളിലും സജീവമാണ്. മകന്റെ രോഗശുശ്രൂഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടനും ഭാര്യയും യു എസില്‍ താമസിക്കുന്നത്.

Content Highlights : Nepolean turns hero in his second hollywood film, Christmas Coupon