വിവേക് ഒബോറോയ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയായി വേഷമിടുന്ന പി.എം.നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ ആയി മനോജ് ജോഷി വേഷമിടും. അമിത് ഷാ ആയി വേഷമിടുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മനോജ് ജോഷി വ്യക്തമാക്കി.

"വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സന്ദീപ് സിങ് എന്നെ വിളിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഞാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായി ഇത് മാറും. ജോഷി വ്യക്തമാക്കി". ചിത്രത്തില്‍ യശോദ ബെന്നായി വേഷമിടുന്നത് പ്രശസ്ത ടി.വി സീരിയല്‍ താരം ബര്‍ക്ക ബിഷ്ട് ആണ്.

മേരി കോം, സരബ്ജിത്ത്, ഭൂമി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയ ഒമുങ്ക് കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 23 ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വിവേക് ഒബ്റോയ്യുടെ പിതാവും പ്രശസ്ത നിര്‍മാതാവുമായ സുരേഷ് ഒബ്റോയിയും സന്ദീപ് സിംഗും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Content Highlights : Actor Manoj Joshi to Play Amit Shah in PM Narendra Modi Vivek Oberoi Narendra Modi First look