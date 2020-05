ലോക്ക്ഡൗണും കൊറോണകാലവും കാരണം തിയ്യറ്ററുകളെല്ലാം അടച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആളുകളെല്ലാം ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് താരങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോള്‍. ബോളിവുഡില്‍ ഇപ്പോള്‍ വെബ് സീരിസുകളുടെ ചര്‍ച്ചകളാണ് ആകെ. ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, അനുഷ്‌ക ശര്‍മ എന്നിവരുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്ന വെബ് സീരിസുകളുടെ അറിയിപ്പുകള്‍ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ നടി മാധുരി ദീക്ഷിതിന്റെ വെബ് സീരിസാണ് ആരാധകരുടെ ഇടയില്‍ ചര്‍ച്ച.

ആനന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ സഹേലിയാണ് മാധുരി ഭാഗമാകാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന വെബ് സീരിസ് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2012-ല്‍ ഇറങ്ങിയ ഷിപ്പ് ഓഫ് തീസ്യൂസ് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് ആനന്ദ്. ഇതുവരെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് താരം പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി സഹേലിയുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലായിരുന്നു ആനന്ദ്. ആറ് ഭാഗങ്ങളുള്ള വെബ് സീരിസായിരിക്കും സഹേലി. 80-കളില്‍ തുടങ്ങി 2020 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെ വെബ് സീരിസ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നുമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ഡിസ്‌നി ഹോട്ട്‌സ്റ്റാറില്‍ ജൂലൈയില്‍ പുറത്തിറക്കാനായിരുന്നു അണിയറക്കാര്‍ പദ്ധതിയിട്ടത്. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ മുഴുവന്‍ പദ്ധതികളിലും മാറ്റം വരുത്തുകയായിരുന്നു. മാധുരി ഉള്‍പ്പെടെ കുറച്ചു പേരുടെ കാസ്റ്റിങ് മാത്രമാണ് പൂര്‍ത്തിയായതെന്നും മറ്റു പ്രീ പ്രൊഡ്ക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകാനുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ പറയുന്നു.

ഇതിന് മുന്‍പ് ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ കരണ്‍ ജോഹറിന്റെ ധര്‍മ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്‌സ് നിര്‍മിക്കുന്ന നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ് ഷോയുടെ ഭാഗമാകാന്‍ നടി ഒരുങ്ങുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതില്‍ പുരോഗതികള്‍ ഉണ്ടായില്ല.

