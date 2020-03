സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സിനിമയാക്കുന്ന നിരവധി അഭിനേതാക്കളുണ്ട്. അതുപോലെ സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവം മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് എഴുതിച്ച് പേരെടുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അവരില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയില്‍ ഒരു പുസ്തകമാക്കി പ്രകാശനം ചെയ്ത് കൈയ്യടി നേടുകയാണ് നടി ലക്ഷ്മി പ്രിയ. ചെറുപ്പം മുതലേ പുസ്തകങ്ങളെ പ്രണയിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുമായി ചങ്ങാത്തത്തിലായ, ലക്ഷ്മി പ്രിയ ആദ്യമായി രചിച്ച പുസ്തകമായ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സാങ്കല്‍പ്പികമല്ല ശ്രദ്ധേയമായി.

ഉള്ളുനോവുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയിലൂടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മാനസികമായി നേരിടേണ്ടി വന്ന പൊള്ളലുകളിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ പുസ്തകം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹമോചനം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു, അമ്മയുടെ സ്‌നേഹം കിട്ടാതെ ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയ നിരവധി സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് നേരേ ലക്ഷ്മിയുടെ തൂലിക കൈ ചൂണ്ടുന്നു. എംടി വാസുദേവന്‍ നായര്‍, സത്യന്‍ അന്തിക്കാട് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയതോടെ എഴുത്തിന്റെ വഴിയില്‍ തനിക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരി. അഭ്രപാളിയിലും എഴുത്തിലും ആരാധകരുടെ കൈയ്യടി നേടിയ ലക്ഷ്മി പ്രിയക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാര്‍ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

എഴുത്തിലേക്ക്

വളരെ ചെറുപ്പം മുതല്‍ തന്നെ പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് എഴുതണം എന്ന് തോന്നുന്നത്. അതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. എന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തില്‍ സംഭവിച്ച മുറിപ്പാടുകളാണ്. അവയെക്കുറിച്ച് തുറന്നെഴുതണമെന്ന് തോന്നി. സമൂഹത്തില്‍ നടക്കുന്ന നീച പ്രവര്‍ത്തികള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ഇനിയും വൈകരുതെന്ന് മനസ്സില്‍ ഉറപ്പിച്ചു.

വിവാഹമോചനത്തിന്റെ ഇരയാണ് ഞാന്‍. എനിക്ക് വെറും രണ്ടര വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ അച്ഛനും അമ്മയും വേര്‍പിരിഞ്ഞു. അമ്മയുടെ സ്‌നേഹം കിട്ടാതെ വളര്‍ന്ന ഒരാളാണ് ഞാന്‍. അമ്മ എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതായി എത്രയോ രാത്രികളില്‍ ഞാന്‍ സ്വപ്‌നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും അമ്മ എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത സ്‌നേഹം എന്റെ മകള്‍ക്ക് ആവോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എഴുതണമെന്ന് തോന്നി. പക്ഷേ മടിയായിരുന്നു. രണ്ടാനമ്മയുടെ ക്രൂരമായ പീഡിനത്തിനിരയായ അതിഥി എന്ന കുട്ടിയുടെയും തൊടുപുഴയില്‍ രണ്ടാനച്ഛന്റെ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ച കുഞ്ഞിനെയും ഓര്‍ത്തപ്പോള്‍ ഇനിയും എഴുതാന്‍ വൈകിക്കൂടാ എന്ന് തോന്നി.

