ലോക്ഡൗണില്‍ വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ വിറ്റു കിട്ടിയ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് കൈമാറി നടനും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ കോട്ടയം നസീര്‍. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നസീര്‍ സംഭാവന ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് 21 ദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നസീര്‍ അത്രയും ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് 21 ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചു പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. താന്‍ വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമാതാരങ്ങളില്‍ പലരും അവ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights : actor kottayam nazeer donates one lakh from his drawings to CM's covid 19 relief fund