നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വച്ചു നൽകാനുള്ള നടൻ ജയസൂര്യയുടെ ‘സ്നേഹക്കൂട്’ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീടിന് തറക്കല്ലിട്ടു. കൊച്ചി മുളന്തുരുത്തി കാരിക്കോട് സ്വദേശികളായ കണ്ണൻ -സരസ്വതി ദമ്പതികൾക്കാണ് ഇത്തവണ വീടൊരുങ്ങുന്നത്.

ഫോട്ടോ: മനു മുളന്തുരുത്തി

സ്നേഹക്കൂട് പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമായി പണിത ആദ്യവീട് ലഭിച്ചത് രാമമംഗലം സ്വദേശിക്കായിരുന്നു. ഭർത്താവു മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയും അവരുടെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനുമാണ് കുടുംബത്തിലെ അം​ഗങ്ങൾ. മുപ്പത് ദിവസമെടുത്താണ് വീടിന്റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ജയസൂര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നടൻ റോണിയാണ് താക്കോൽ കെെമാറിയത്.

പ്രളയകാലത്ത് വീടു നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വീട് നിർമിച്ചു നൽകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂറ പാനൽ എന്ന കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കനം കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് പാനൽ കൊണ്ടാണ് വീടുകളുടെ നിർമാണം. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓരോ വർഷവും അഞ്ചു വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകാനാണ് ജയസൂര്യയുടെ തീരുമാനം.

ഫോട്ടോ: മനു മുളന്തുരുത്തി

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവർക്കാണ് നിലവിലിപ്പോൾ വീട് നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തവരുമായിരിക്കണം. രണ്ടു ബെഡ്റൂമും അടുക്കളയും ഹാളും ബാത്ത്റൂമും ഉള്ള 500 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള വീടാണ് നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ നിർമാണച്ചെലവ് ഏകദേശം ആറുലക്ഷം രൂപയോളം വരും.

ഫോട്ടോ: മനു മുളന്തുരുത്തി

Content Highlights: foundation stone for Jayasuriya's snehakoodu project, house for homeless people in Kerala