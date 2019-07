ജയറാമിന്റെ പുതിയ മേക്ക്ഓവര്‍ കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. കൂടുതല്‍ മെലിഞ്ഞ് മസില്‍മാനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പുതിയ ഫോട്ടോ താരം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പ്രായം കുറവു തോന്നിക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതല്‍ സുന്ദരനായല്ലോയെന്നും ജയറാമിനെ കണ്ട് ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. പട്ടാഭിരാമനില്‍ ജയറാമിന്റെ കഥാപാത്രത്തിനു ലേശം വണ്ണമുണ്ട്. ആ തടിയൊക്കെ എവിടെപ്പോയെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകരുടെ സംശയം.

തെലുങ്ക് താരം അല്ലു അര്‍ജുന്റെ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ് താരത്തിന്റെ പുതിയ മേക്ക്ഓവര്‍. ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എ എ 19 എന്ന അല്ലു അര്‍ജുന്‍ ചിത്രത്തിലാണ് ജയറാം ഇനി അഭിനയിക്കന്നത്. താരത്തിന്റെ അച്ഛനായാണ് ജയറാം വേഷമിടുന്നതെന്നാണ് സൂചനകള്‍. അല്ലു അര്‍ജുന്റെ അമ്മവേഷത്തിലെത്തുന്നത് തബുവാണ്. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനു ശേഷം തബു തെലുങ്കില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമിത്. ചിത്രത്തില്‍ അല്ലു അര്‍ജുന്റെ നായികയാകുന്നത് പൂജ ഹെഗ്‌ഡെയാണ്. സത്യരാജ്, കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. പി എസ് വിനോദ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. എസ് തമനാണ് സംഗീതം. എസ് രാധാകൃഷ്ണയും അല്ലു അരവിന്ദും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം അടുത്ത വര്‍ഷം പുറത്തിറങ്ങും.

