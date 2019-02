മലയാളത്തിന്റെ ഹാസ്യസ്രാമാട്ട് ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ അഭിനയിക്കുന്ന പരസ്യചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഫിബ്രുവരി 28ന് ചാലക്കുടിയില്‍ ആരംഭിക്കും.വാഹനാപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഏഴുവര്‍ഷമായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ജഗതി വീണ്ടും ക്യാമറക്കു മുന്നിലെത്തുന്ന വിവരം മകന്‍ രാജ്കുമാറാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

''ചാലക്കുടിയിലെ വാട്ടര്‍ തീം പാര്‍ക്കിനു വേണ്ടി നിര്‍മിക്കുന്ന പരസ്യചിത്രത്തിലൂടെയാണ് തിരിച്ചുവരവ്, ചിത്രീകരണത്തിനായി കുടുംബസമേതം 27ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് തിരിക്കും.ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നരീതിയിലുള്ള കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുക.അതിനനുസരിച്ചാണ് തിരക്കഥ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്''-ജഗതിയുടെ മകന്‍ രാജ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജഗതി ശ്രീകുമാര്‍ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്‌സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് പരസ്യചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ജഗതിയെ വീണ്ടും അഭിനയിക്കാന്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും, പഴയകാല ജീവിതരീതിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരവും സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഇടപഴകലുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തലെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ വിശദീകരിച്ചു.

ഫ്‌ളാഷ് ബാക്ക്

മാതൃഭൂമി സ്റ്റാര്‍ ആന്‍ഡ് സ്‌റ്റൈലിന്റെ ജഗതി പ്രത്യേക പതിപ്പിനായാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ ചെന്നുകയറിയത്. ഒരു കയ്യില്‍ ജൂസ് ഗ്ലാസ്സുമായി ടിവി യില്‍ യോദ്ധയിലെ പടകാളി ചണ്ടിച്ചങ്കിരി...പാട്ട് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പമുളള പാട്ടുരംഗത്തെ അഭിനയം കണ്ട് അടുത്തുള്ളവരെല്ലാം ചിരിക്കുമ്പോഴും ജഗതിയാതൊരു ഭാവമാറ്റവുമില്ലാതെ ടിവിയിലേക്ക് നോക്കികൊണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തം സിനിമകളിലെ എത്ര വലിയ തമാശരംഗം ടി.വി.യില്‍ കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ചിരിക്കാറില്ലെന്ന് സഹായത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പറഞ്ഞു. കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചശേഷം മാത്രമെ ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കാവൂയെന്ന് മകന്‍ രാജ്കുമാര്‍ മുന്‍കൂട്ടിനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു ''ചിലസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ക്യാമറ കാണുമ്പോള്‍ അച്ഛനാകെ മൂഡ് ഔട്ടാകും. വിഷമത്തോടെ പിന്നീട് തലതാഴ്ത്തി ഇരുന്നുകളയും. സംസാരിച്ചിരുന്നശേഷമാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെങ്കില്‍ ചിരിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കും.'' മകന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്തെ വീടിനെകുറിച്ചും ജഗതിയുടെ ദിനചര്യകളെ കുറിച്ചും ഭാര്യ ശോഭയാണ് സംസാരിച്ചത്. ''നഗരത്തിന്റെ തിരക്കില്‍നിന്ന് മാറിത്താമസിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കുന്നിന്‍മുകളില്‍ വീടെടുത്തത്. സിനിമയില്‍ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ആഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ വീട്ടിലെത്തുന്നതായിരുന്നു ശീലം. തമാശകളെല്ലാം സെറ്റില്‍തന്നെ അഴിച്ചുവെച്ചാണെത്തുക, വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോള്‍ എല്ലാവരുമൊന്നിച്ച് സിനിമ കാണാന്‍ പോകുന്നത് പതിവായിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടുമടങ്ങുമ്പോള്‍ ഹോട്ടലില്‍ കയറി ഭക്ഷണംകഴിക്കും. ചോറും മീന്‍കറിയുമായിരുന്നു അമ്പിളിച്ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടഭക്ഷണം'' അവര്‍ പറഞ്ഞു

അപകടത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസംപോലും മുടങ്ങാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ചികിത്സയെകുറിച്ചും വീട്ടിലുള്ളവര്‍ വിശദീകരിച്ചു. സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രയാസമാണ് നിരന്തരം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആംഗ്യഭാഷയിലൂടെയാണ് പലതും പറയുന്നത് ചില വാക്കുകളെല്ലാം ഉച്ചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓര്‍മശക്തിക്കും ഇടിവുവന്നിട്ടില്ല, പഴയ സംഭവങ്ങള്‍ പറയുമ്പോള്‍ അതിനോട് ചേര്‍ന്നുനിന്ന് ചിരിക്കുകയും കണ്ണുനിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവര്‍ വിശദീകരിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് നിഷ്‌കര്‍ഷകളില്ല. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം കഴിക്കാം. ചാനല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കും, പാട്ട് വയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒരുപാടുനേരം അതാസ്വദിച്ചിരിക്കും. കൊച്ചുമക്കളെ കാണുമ്പോള്‍ വലിയ സന്തോഷമാണ്. അവരുമായി പഞ്ച്പിടിച്ചു കളിക്കുന്നതെല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്.

Content Highlights: actor jagathy sreekumar come back after accident son rajkumar talks about advertisement