ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് മലയാളമടക്കം അഞ്ചോളം ഭാഷാചിത്രങ്ങളാണ് ഒ.ടി.ടി. റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സൂഫിയും സുജാതയുമാണ് ഒ.ടി.ടിയില്‍ റിലീസ് കാത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാള സിനിമ. ഈ തീരുമാനത്തെ വിമര്‍ശിച്ചും പിന്തുണച്ചും സിനിമാ സംഘടനകളടക്കം നിരവധിപേരാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇതില്‍ മുടക്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ സാധ്യമായ മാന്യമായ വഴികള്‍ നോക്കണമെന്ന് പറയുകയാണ് സംവിധായകനും നടനുമായ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ്. പ്രത്യക്ഷമായി ഒരു വിഭാഗത്തിനും പിന്തുണ അറിയിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ്. എന്നാലും കൂടുതല്‍ സിനിമകള്‍ ഒ.ടി.ടി. വഴി ഇറങ്ങുന്നത് ഭാവിയില്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ജൂഡിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം:

ഒരു നിര്‍മ്മാതാവ് താന്‍ മുടക്കിയ പണം തിരികെ കിട്ടാന്‍ സാധ്യമായ ,മാന്യമായ എല്ലാ വഴികളും നോക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ OTT പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന തീരുമാനം വലിയ മുതല്‍ മുടക്കുള്ള സിനിമകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. സിനിമ ഒരു വിസ്മയമാണ്. അത് അനുഭവിച്ചു തന്നെയറിയണം. ട്രെയിനിലെ ബെര്‍ത്തില്‍ കിടന്നാലും ഉറങ്ങാം, പക്ഷെ ഒരു കിടക്കയില്‍ ഒരു ഫാനിന്റെ കീഴെ കിടക്കുന്ന സുഖം അതൊന്നു വേറെ തന്നെ. എങ്കിലും OTT വഴി റിലീസുകള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സിനിമ ജയിക്കട്ടെ.

Content Highlights: Actor Director Jude Anthany Joseph responds to producers decision to release movies through OTT