പുതിയ ചിത്രമായ കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററില്‍ ദിലീപിന്റെ പേരിലെ അക്ഷരത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റം. ദിലീപിനെ നായകനാക്കി നാദിര്‍ഷ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിലാണ് ഈ പേരുമാറ്റം .

ദിലീപ് എന്ന പേര് ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതുമ്പോള്‍ Dileep എന്നായിരുന്നു. അത് Dilieep എന്നാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സംഖ്യാശാസ്ത്രപ്രകാരം ദിലീപ് പേരുമാറ്റിയതാണെന്നായിരുന്നു ആരാധകർ കര‌ുതിയത്. എന്നാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രവുമായി ഇതിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സംവിധായകന്‍ നാദിര്‍ഷ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോടു പ്രതികരിച്ചു.

ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റം. പണ്ട് ദിലീപും നാദിര്‍ഷയും ചേര്‍ന്ന് പുറത്തിറക്കിയ കോമഡി കാസറ്റുകളിലെ കവറുകളില്‍ ദിലീപിന്റെ പേരിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങ് Dilieep എന്നായിരുന്നു. ആ കൂട്ടുകെട്ടിലുള്ള പുതിയ ചിത്രത്തിന് അതേ പേര് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് എന്നേയുള്ളൂവെന്നും നാദിര്‍ഷ പറഞ്ഞു.

Content Highlights : actor dileep changes his name spelling into dilieep