ഫ്രഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ജീന്‍ കാസ്റ്റെക്‌സിനെതിരേ പ്രതിഷേധവുമായി നടി കോറിനീ മസീറോ. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഫ്രാന്‍സില്‍ തിയേറ്ററുകള്‍ അടച്ചിട്ടിരുന്നു. തിയേറ്ററുകള്‍ തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സീസര്‍ പുരസ്‌കാര വേദിയിലായിരുന്നു നടിയുടെ പ്രതിഷേധം.

കഴുതയുടെ തുകല്‍ കൊണ്ടുള്ള രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് കോറിനീ മസീറോ വേദിയിലെത്തിയത്. സംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ ഭാവിയില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് കല തിരിച്ചുവേണം എന്ന് നടി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ തിയേറ്ററുകള്‍ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തിയേറ്ററുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ തുറക്കില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍.

