കന്നഡ സിനിമാ പ്രവർത്തകരേയും ആരാധകരെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടൻ ചിരഞ്ജീവി സർജ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിടവാങ്ങിയത്. മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച ഒരു ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാം കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർക്കിയിൽ നോവുണർത്തുന്നത്.

"അന്നും ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെ...അല്ലേ"? സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ചിരഞ്ജീവി കുറിച്ചതിങ്ങനെ.

കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി വന്നെത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിടവാങ്ങൽ എന്നതാണ് ഏറെ വേദനാജനകം.

ചിരഞ്ജീവിയുടെ ഭാര്യയും നടിയുമായ മേഘ്ന രാജ് മൂന്ന് മാസം ​ഗർഭിണിയാണ്.

ബസവൻഗുഡിയിലെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ച ചിരഞ്ജീവിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ താരങ്ങളായ യഷ്, അർജുൻ എന്നിവരടക്കം നിരവധി പേർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തി.

ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് ചിരഞ്ജീവിയുടെ മരണകാരണം. ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്ച്ച ജയനഗറിലെ സാഗര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തെന്നിന്ത്യന്‍ നടന്‍ അര്‍ജുന്‍ സര്‍ജയുടെ ബന്ധു കൂടിയായ സര്‍ജ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.2009ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ വായുപുത്ര ആയിരുന്നു ആദ്യചിത്രം.

2018-ലായിരുന്നു മേഘ്‌നയുടെയും ചിരഞ്ജീവിയുടെയും വിവാഹം.ഏറെ നാളായുള്ള പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

