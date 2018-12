സിനിമയിലെ താര സ്വാധീനത്തെയും മീ ടൂ വിവാദങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി നടന്‍ ബൈജു രംഗത്ത്. നായക താരങ്ങളുടെ പേരിലാണ് സിനിമകള്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അത് കൊണ്ടു തന്നെ അവര്‍ക്കിഷ്ടമുള്ള നടിമാരെയും നടന്മാരെയും ടെക്‌നീഷ്യന്‍സിനെയും സിനിമയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതില്‍ അപാകതയില്ലെന്നും പറയുന്ന ബൈജു മീ ടൂ വിവാദങ്ങളോടുള്ള തന്റെ വിയോജിപ്പും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അവസരത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീടെന്തിനാണ് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി പറയുന്നതെന്ന് ബൈജു ചോദിക്കുന്നു. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബൈജു മനസ് തുറന്നത്.

ബൈജുവിന്റെ വാക്കുകള്‍

പരസ്പര സമ്മതപ്രകാരം ശാരീരിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് വിളിച്ചു പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. അവസരത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് എന്തിനാണ് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി പറയുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങളായി സിനിമയുടെ സൗകര്യങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം മൂല്യം ഇല്ലാതാകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നത് തീര്‍ത്തും തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കുടുംബവും കുട്ടികളുമായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നടത്തുന്ന ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ കുടുംബബന്ധങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കാന്‍ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ. എന്തിനാണ് നടിമാര്‍ ഇത്രയും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സഹിച്ച് സിനിമയില്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്രൃം അവര്‍ക്കുണ്ടാലോ. ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ആരെയും നിഷ്പ്രയാസം കേസില്‍ പെടുത്താം എന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകും.

മഞ്ജു വാര്യരെ പോലുള്ള നടിമാര്‍ ഇപ്പോള്‍ എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഡബ്ലിയൂ.സി.സിയുമായി സഹകരിക്കാത്തതെന്ന് കൂടി നമ്മള്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പ്രതികരിച്ചാല്‍ പേടിച്ചു കണ്ടം വഴി ഓടുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഇവിടുളൂ. പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് തന്നെ നിസാരമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പലതും.

സിനിമ ആരംഭിച്ച കാലം മുതല്‍ തന്നെ ഈ വ്യവസായം ഭരിക്കുന്നത് നായകന്മാരാണ്. ഈ വ്യവസായത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സ്വാധീനം ഇതുവരെ നായികമാര്‍ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. തിയേറ്ററില്‍ ജനം ഇടിച്ചു കയറുന്നതും ടെലിവിഷന്‍ റൈറ്റ് വില്‍ക്കുന്നതും നായകന്മാരെ കണ്ടിട്ടല്ല. അപ്പോള്‍ പിന്നെ നായകന്മാര്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റ് പറയാന്‍ കഴിയുക. നായകന്മാര്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടിമാരും നടന്‍മാരും മറ്റ് ടെക്നിഷ്യന്മാരും വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ബൈജു പറയുന്നു.

