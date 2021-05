തന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റെന്ന് നടൻ അനുപം ഖേർ. കിരൺ ഖേർ ഇപ്പോൾ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും രണ്ടാംഘട്ട കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ എടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

ദയവായി ഇത്തരം തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് അഭ്യർഥന കൂടി അനുപം ഖേർ നടത്തുന്നു. ഏപ്രിൽ ആദ്യം കിരൺ ഖേറിന് രക്താർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അനുപം ഖേർ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു.

മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന രക്താർബുദമാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും അനുപം ഖേർ പറഞ്ഞിരുന്നു. മികച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണം അവൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണെന്നും എല്ലാവരുടേയും പ്രാർഥനയിലൂടെ അവൾ തിരിച്ചുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. അടുത്തിടെയാണ് കിരൺ ഖേർ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകൾ ചിലർ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അനുപം ഖേറും കുടുംബവും രണ്ടാംഘട്ട കൊവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത്. വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിനുശേഷമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Content highlights :actor anupam kher instagram post on his wife kirron khers demise negative news and request