മരടിലെ ഫ്‌ലാറ്റ് ഒഴിപ്പിക്കലും പൊളിക്കലും ആസ്പദമാക്കി അനൂപ് മേനോനെ നായകനാക്കി കണ്ണന്‍ താമരക്കുളം ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണ് 'മരട് 375'. വിഷു ദിനമായ ഏപ്രില്‍ 14-ന് അനൂപ് മേനോന്‍ തന്റെ ഫേയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത് വിട്ടു.

അനൂപ് മേനോനെ കൂടാതെ ഷീലു എബ്രഹാം, ധര്‍മജന്‍ ബൊള്‍ഗാട്ടി എന്നിവരും പോസ്റ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഫ്‌ലാറ്റിലെ താമസക്കാരുടെ ജീവിതവും അവരനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭൂമാഫിയകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം കൂടിയാവും 'മരട് 375' എന്നാണ് അണിയറയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

മനോജ് കെ. ജയന്‍, ബൈജു, സുധീഷ്, ഹരീഷ് കണാരന്‍, സെന്തില്‍ കൃഷ്ണ, നൂറിന്‍ ഷെരിഫ് തുടങ്ങിയ വന്‍ താരനിര തന്നെ സിനിമയ്ക്കായി അണിനിരക്കുന്നു.

അബാം മൂവിസിന്റെയും സ്വര്‍ണാലയ സിനിമാസിന്റെയും ബാനറില്‍ അബ്രാം മാത്യൂവും സുദര്‍ശനന്‍ കാഞ്ഞിരംകുളവും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ദിനേശ് പള്ളത്ത് തിരക്കതയെഴുതിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം രവിചന്ദ്രനാണ്.

Content Highlights: Actor Anoop Menon releases Maradu 375 first look poster on Vishu day