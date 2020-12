2020 നല്‍കിയ നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് എഴുതപ്പെടുകയാണ് നടന്‍ അനില്‍ നെടുമങ്ങാടിന്റെ പേരും. കമ്മട്ടിപ്പാടം, അയ്യപ്പനും കോശിയും തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഏറെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ അനില്‍ ചെയ്യാനായി ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ബാക്കി വച്ചാണ് വിടവാങ്ങുന്നത്. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒന്നായിരുന്നു 'അര്‍ധവിരാമം' എന്ന വെബ്‌സീരീസ്. ഇനിയും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ വെബ്‌സീരീസില്‍ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രമായാണ് അനില്‍ വേഷമിട്ടിരുന്നത്. ജനുവരിയില്‍ ഈ സീരീസ് ഒ.ടി.ടി. റിലീസായി പുറത്തിറക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്ന വേളയില്‍ അനിലിന്റെ ആകസ്മിക മരണം നല്‍കിയ ഞെട്ടലിലാണ് സീരീസിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ആദര്‍ശ് നായര്‍.

'അര്‍ധവിരാമം എന്നായിരുന്നു വൈബ്‌സീരീസിന്റെ പേര്. ഇതിന്റെ പൈലറ്റ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. സീരീസ് പുറത്തിറക്കാന്‍ ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ആമസോണും മറ്റുമായി ചര്‍ച്ച നടന്നു വരികയായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് അനിലേട്ടന്റെ ഈ ആകസ്മിക വിയോഗം. ഒരു മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്തായി കാര്യങ്ങള്‍ എന്നെല്ലാം അനിലേട്ടന്‍ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.

വെബ്‌സീരീസിന്റെ സഹനമിര്‍മാതാവായ ദീപു ജി പണിക്കരാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രമായി അനിലേട്ടനെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു വില്ലന്‍ വേഷമായിരുന്നു. ഫോണിലൂടെയാണ് അനിലേട്ടന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പുള്ളിക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടേ ചേട്ടന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കലര്‍പ്പില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അനിലേട്ടന്‍. അസാമാന്യ നടനാണ്. അത് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമാണ്. ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ഒന്നും കഥാപാത്രത്തിനായി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഈ വെബ്‌സീരീസിലേത് ഒരുപാട് അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പുള്ളി മാറുകയും അസാധ്യമായി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു.

കരിയറിലെ നല്ല സമയം മുഴുവന്‍ നാടകവും അഭിനയമോഹവും അവസരങ്ങള്‍ അന്വേഷിച്ചും നടപ്പായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്‍ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തേടി ഇങ്ങോട്ട് വേഷങ്ങള്‍ വന്നു തുടങ്ങിയത്.

അന്ന് ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലെ ബ്രേക്ക് ടൈമില്‍ ചേട്ടന്‍ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് അഭിനയജീവിതത്തിലെ ടെന്‍ഷന്‍ കിട്ടി തുടങ്ങിയതെന്ന്. സത്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിന് തുടക്കം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ്. ഇനിയും കുറേ നല്ല വേഷങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.' ആദര്‍ശ് പറയുന്നു

സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം തൊടുപുഴ മലങ്കര ഡാമില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ കയത്തില്‍പ്പെട്ടാണ് അനിലിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നത്. ഏറെ നേരത്തെ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് അനിലിനെ കരയ്ക്ക് എത്തിക്കാനായത്. ജോജു ജോര്‍ജ്ജ് നായകനായ 'പീസ്' സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനായാണ് അനില്‍ തൊടുപുഴയിലെത്തിയത്. സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളയില്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡാമില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു. ഈ സമയമാണ് കയത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

