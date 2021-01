കുട്ടിക്കാലത്ത് താന്‍ നേരിട്ട ഭീഷണികളെപ്പറ്റി തുറന്നുപറഞ്ഞ് നടി സണ്ണി ലിയോണ്‍. കാനഡയില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്‌കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ തന്നെ കണ്ടിരുന്ന വിധവും കളിയാക്കിയതുമെല്ലാം താരം അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. സിഖ്- പഞ്ചാബി മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം കാനഡയിലാണ് സണ്ണി ലിയോണ്‍ വളര്‍ന്നതും പഠിച്ചതുമെല്ലാം. കൗമാരത്തില്‍ അമേരിക്കയിലേക്ക് താമസം മാറുകയും ചെയ്തു. 'ഇളം നിറത്തിലുള്ള ചര്‍മവും നല്ല കറുത്ത മുടിയും കാഴ്ചയില്‍ അത്രയൊന്നും ഭംഗിയില്ലാത്ത കൈകാലുകളുമായിരുന്നു എനിക്ക്. വസ്ത്രധാരണത്തിലും അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ആ രീതിയിലുള്ള പരിഹാസങ്ങളും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു.' അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിരുന്ന സമയത്തുതന്നെ അത്തരം അനുഭവങ്ങളെല്ലാം മനസിലാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നതായും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരുന്നതായും താരം പറയുന്നു. ആ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ജീവിതത്തിലുടനീളം തന്നെ വേട്ടയാടിയതായും എന്നാല്‍ വൈകാരികമായി അത് അത്ര വലുതായിരുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. 'ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്‍ നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ടെന്നും ഒരാളില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും അത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ നടത്താതിരിക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ നിലപാടാണ്.

ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരെ ഭീരുക്കളായി കാണുന്നത് സാധാരണമാണ്. നിങ്ങള്‍ സ്ഥിരതയുള്ളവരായും മറ്റുള്ളവരോട് സഹായങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നവരായും മാറിയാല്‍ ഇത്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകള്‍ അവസാനിക്കും.' സണ്ണി ലിയോണ്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഭര്‍ത്താവ് ഡാനിയേല്‍ വെബ്ബറിനും മൂന്നു കുട്ടികള്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് താരം ഇപ്പോള്‍ കഴിയുന്നത്. 'കരണ്‍ജിത് കൗര്‍' എന്ന വെബ്‌സീരീസ് താരത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിര്‍മിച്ചതാണ്.

