തമിഴ് സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും ആരാധകരുള്ള താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് അജിത്ത്. തലയെന്ന ഓമനപ്പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും.

തന്റെ മാനേജരുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിനെത്തിയ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന അജിത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു മാനേജര്‍ സുരേഷ് ചന്ദ്രയുടെ വിവാഹം. ചടങ്ങിനെത്തിയ അതിഥികളെ അജിത്ത് നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ നിന്നുമുള്ള അജിത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

