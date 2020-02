ഡ്രൈവറില്‍ നിന്ന് മോശം പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടി വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഊബര്‍ ടാക്‌സില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി നടി അഹാന കൃഷ്ണ. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് അഹാന തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. അഹാനയും അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്ണയും കൊച്ചിയിലെ ഷോപ്പിങ് മാളില്‍ എത്തിയ ശേഷം മടക്കയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഊബര്‍ ടാക്‌സി ബുക്ക് ചെയ്തത്.

കാറില്‍ പ്രവേശിച്ച ഇവര്‍ക്ക് പിന്നീട് ഡ്രൈവറില്‍ നിന്ന് മോശം പെരുമാറ്റം നേരിടേണ്ടിവന്നുവെന്നാണ് അഹാന പറയുന്നു. പെയ്മെന്റ് കാര്‍ഡ് മുഖേനയാണോ അതോ ക്യാഷ് മുഖേന ആണോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയായിരുന്നു തുടക്കം.

കാര്‍ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ അത് ക്യാഷ് ആക്കി നല്‍കണമെന്ന് അയാള്‍ പറഞ്ഞു. ധിക്കാരത്തോടെയാണ് അയാള്‍ പെരുമാറിയത്. അയാള്‍ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കില്‍ പണം കൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു. ഊബറില്‍ കാര്‍ഡ്, ക്യാഷ് ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത് ഊബറിന്റെ വണ്ടിയല്ല എന്റെ വണ്ടിയാണ് എന്നായിരുന്നു ഡ്രൈവര്‍ നല്‍കിയ മറുപടി. ഒടുവില്‍ കാറില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ കാറിന്റെ നമ്പര്‍ ഫോട്ടോ എടുക്കാന്‍ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതുകേട്ടയുടന്‍ അയാള്‍ എന്നാ കേറ് ഞാന്‍ കൊണ്ടുവിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിറകെ വന്നു- അഹാന പറഞ്ഞു.

ഇതെക്കുറിച്ച് ഊബര്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ രാത്രി വൈകിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആരാണെങ്കിലും പേടിക്കുമെന്നും കമ്പനിയുടെ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും അഹാന പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Actor Ahaana Krishnan opens about her bad experience from Uber Taxi driver