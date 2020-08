മുംബെെ: ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന്‍ കോവിഡില്‍ നിന്നും രോഗമുക്തി. അഭിഷേക് തന്നെയാണ് ഈ വിവരം ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്.

തന്റെ കോവിഡ് ഫലം നെ​ഗറ്റീവായെന്ന് അറിയിച്ച അഭിഷേക് തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർഥിച്ചവർക്കും നാനാവതി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സ്മാർക്കും മറ്റു ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ബച്ചൻ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും കോവിഡ് വിമുക്തരായി.

ജൂലൈ 12നാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനും അഭിഷേകിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് മുംബൈ നാനാവതി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. തൊട്ടുപിന്നാലെ അഭിഷേകിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ ഐശ്വര്യ റായിക്കും മകൾ ആരാധ്യയും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരും നാനാവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഫലം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നെ​ഗറ്റീവാകുകയും ചെയ്തു.

