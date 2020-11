ബോബ് ബിശ്വാസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിഷേക് ബച്ചന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വെെറലാകുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ദിയ അന്നപൂർണ ഘോഷാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രാം​ഗദ സിം​ഗ്, അമർ ഉപധ്യായ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റെഡ് ചില്ലി എന്റർടെെൻമെന്റാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Abhishek Bachchan is unrecognizable as he transforms into Bob Biswas viral photo