മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ പീയുഷ് പാണ്ഡെയുമായി രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം വ്യാജമെന്ന് നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ധിക്കിയുടെ ഭാര്യ ആലിയ സിദ്ധിക്കി. മേയ് 7-നാണ് ആലിയ ബോളിവുഡ് നടനും ഭര്‍ത്താവുമായ നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ധിക്കിയില്‍ നിന്നും വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഇതിനുശേഷം താന്‍ ആലിയയല്ലെന്നും യഥാര്‍ഥ പേരായ അഞ്ജന കിഷോറിലേക്ക് പോകുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പീയുഷ് പാണ്ഡയാണ് ആദ്യം വിവാദങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത്. അധികാര ദുരുപയോഗത്തിലൂടെ സത്യം മറച്ചുവെയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും തനിക്ക് ആരുമായും രഹസ്യബന്ധമില്ലെന്നും അഞ്ജന ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു. തന്റെ ഒരു ചിത്രം കൃത്രിമത്വം വരുത്തി തനിക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'സത്യമെന്തെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഞാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതയായതാണ്. കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തത വരുത്താന്‍ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ട് സത്യം മറച്ച് വെയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതില്‍ കൃത്രിമത്വം വരുത്താനും സാധ്യമല്ല. എനിക്ക് രഹസ്യബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയല്ല. ഒരു ചിത്രം തെറ്റായ രീതിയില്‍ എനിക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്', ഒന്നിലധികം കുറിപ്പുകളാണ് അഞ്ജന പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

This is Aliya Siddiqui.



I am forced to put the truth concerning me on Twitter so that there is no miscommunication.



Let the truth not be silenced by misuse and abuse of power. Truth cannot be bought or be manipulated with.